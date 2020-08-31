Суд взыскал с бывших собственников Московского индустриального банка 198 млрд рублей в пользу ЦБ
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка РФ к бывшим акционерам и топ-менеджерам Московского индустриального банка (МИнБ) о взыскании с них 198,1 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Центробанка РФ к бывшим акционерам и топ-менеджерам Московского индустриального банка (МИнБ) о взыскании с них 198,1 млрд рублей. В такую сумму регулятор оценил убытки банка, который сейчас проходит процедуру финансового оздоровления.
«Интерфакс» сообщает, что это первый вердикт в рамках серии исков о взыскании убытков, которые были поданы ЦБ к бывшим руководителям банков, санированных через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС, структура ЦБ). Сумма удовлетворенных требований является рекордной.
В списке ответчиков по иску ЦБ значатся 18 человек, включая Абубакара Арсамакова, который фактически контролировал банк.
Напомним, что о санации МИнБ было объявлено в январе 2019 года. На докапитализацию кредитной организации ЦБ выделил 128,7 млрд рублей, а сейчас Банку России через УК ФКБС принадлежит почти 100% акций МИнБа.
Арбитражный суд также рассмотрит иск к бывшим топ-менеджерам и собственникам санируемого банка «Открытие» о взыскании 289,5 млрд рублей, а также иск к экс-владельцам и менеджменту Промсвязьбанка на сумму 282 млрд рублей.
Под убытками, понесенными банками от деятельности прежнего руководства, понимаются расходы, понесенные ЦБ РФ на процедуру санации (финансового оздоровления). Эти расходы рассчитываются как разница между доходами ЦБ от размещения средств ФКБС и доходами, которые регулятор мог бы получить при размещении средств в том же объеме и на тот же срок по ключевой ставке, действовавшей на момент выделения денег.