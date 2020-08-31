Управделами президента потратило 245 млн рублей на покупку орденов и медалей
219,9 млн рублей из указанной суммы ушло на приобретение 5 237 орденов Пирогова (по 42 тысяч рублей за единицу), который был учрежден в июне 2020 года. Этим орденом награждают медицинских работников «за самоотверженность при оказании медицинской помощи».
Управление делами президента России потратило 244,7 млн рублей на закупку 11 979 государственных наград - медалей, орденов и нагрудных знаков.
219,9 млн рублей из указанной суммы ушло на приобретение 5 237 орденов Пирогова (по 42 тысяч рублей за единицу), который был учрежден в июне 2020 года. Этим орденом награждают медицинских работников «за самоотверженность при оказании медицинской помощи».
Еще 10,5 млн рублей Управделами президента потратило на 3 527 медалей Луки Крымского (по 2 975 рублей за единицу), которыми награждают за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи.
6,5 млн рублей из бюджета ушло на 2,1 тысячи нагрудных знаков к почетной грамоте президента РФ (по 3 104 рубля за единицу), 853 тысячи рублей обошлись – на шесть медалей «Герой труда» (по 142,1 тысячи рублей за единицу), 41,3 тысяча рублей - на 6 муляжей медали «Герой труда».
Помимо этого ведомство закупило 25 розеток ордена «За заслуги перед Отечеством» первой, второй и третей степеней по 3 645 рублей за штуку, а также 690 нагрудных знаков к почетному званию заслуженного работника (2,2 млн рублей).
Госконтракт на поставку указанных медалей и орденов был подписан с ФГУП Центр «Русские ремесла», подведомственное управделами делами президента, сообщает «МБХ медиа».