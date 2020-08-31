Власти Великобритании из-за пандемии коронавируса и карантина решили рекордно повысить налоги
Сейчас члены кабинета министров обсуждают вариант повышения базисной налоговой ставки на продажу активов с 10 до 20%. Также рассматривается возможность повысить налог на продажу второй квартиры или дома с 18 до 20 процентов
Министерство финансов Великобритании решило рекордно повысить налоги из-за пандемии коронавируса.
Издание The Sunday Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщает, что за счет резкого повышения налогов власти хотят компенсировать потери бюджета из-за пандемии и карантинных мер.
Сейчас члены кабинета министров обсуждают вариант повышения базисной налоговой ставки на продажу активов с 10 до 20%. Также рассматривается возможность повысить налог на продажу второй квартиры или дома с 18 до 20 процентов.
Для граждан, плативших налоги по повышенной ставке, размер сбора поднимется с 28 до 40 процентов (с 20 процентов по продаже активов). Также рассматривается вариант с введением налога на электронные продажи и повышением топливных сборов.
Информация о планах правительства повысить налоги вызвала возмущение бизнеса и экономистов.