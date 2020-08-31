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31 августа 2020, 07:40

Власти Великобритании из-за пандемии коронавируса и карантина решили рекордно повысить налоги

Сейчас члены кабинета министров обсуждают вариант повышения базисной налоговой ставки на продажу активов с 10 до 20%. Также рассматривается возможность повысить налог на продажу второй квартиры или дома с 18 до 20 процентов

Власти Великобритании из-за пандемии коронавируса и карантина решили рекордно повысить налоги

Министерство финансов Великобритании решило рекордно повысить налоги из-за пандемии коронавируса.

Издание The Sunday Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщает, что за счет резкого повышения налогов власти хотят компенсировать потери бюджета из-за пандемии и карантинных мер.

Сейчас члены кабинета министров обсуждают вариант повышения базисной налоговой ставки на продажу активов с 10 до 20%. Также рассматривается возможность повысить налог на продажу второй квартиры или дома с 18 до 20 процентов.

Для граждан, плативших налоги по повышенной ставке, размер сбора поднимется с 28 до 40 процентов (с 20 процентов по продаже активов). Также рассматривается вариант с введением налога на электронные продажи и повышением топливных сборов.

Информация о планах правительства повысить налоги вызвала возмущение бизнеса и экономистов.

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