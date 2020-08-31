В Москве неизвестные избили фигуранта «московского дела» Егора Жукова
После инцидента Егор Жуков был доставлен в ОВД по Можайскому району для подачи заявления, после чего его забрала «скорая помощь». Врачи зафиксировали у блогера черепно-мозговую травму и сотрясение мозга
В Москве неизвестные напали на бывшего фигуранта «московского дела» и блогера Егора Жукова. Нападение было совершено около дома, в котором он проживает.
После инцидента Егор Жуков был доставлен в ОВД по Можайскому району для подачи заявления, после чего его забрала «скорая помощь». Врачи зафиксировали у блогера черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Команда Жукова сообщила, что нападавших было двое, они скрылись с места происшествия на самокатах.
Напомним, студент ВШЭ Егор Жуков летом 2019 года был задержан во время массовых протестов из-за недопуска на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов. Сначала его обвили в организации «массовых беспорядков», которые по версии властей имели место быть на акциях протестах, а затем переквалифицировали обвинение на призывы к экстремизму в интернете. В декабре 2019 года суд приговорил его с трем годам условно.