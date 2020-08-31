31 августа 2020, 04:11
Данные банковских карт клиентов ВТБ, которые делали покупки на Joom, оказались в открытом доступе
В Telegram-каналах распространяется файл, содержащий 31 тысячу данных карт клиентов ВТБ. Представитель госбанка сообщил, что им известно об утечке данных, но заверил, что она не представляет опасности для клиентов
Данные банковских карт клиентов ВТБ, которые были покупателями маркетплейса Joom (доставка товаров из Китая), оказались в свободном доступе.
В Telegram-каналах распространяется файл, содержащий 31 тысячу данных карт клиентов ВТБ. Представитель госбанка сообщил РБК, что им известно об утечке данных, но заверил, что она не представляет опасности для клиентов.
В ВТБ также подчеркнули, что утечка данных произошла на стороне маркетплейса Joom.
Ранее Центробанк России и платежная система Visa сообщили об утечке данных 55 тысяч банковских карт клиентов Joom. Речь идет о держателях карт Сбербанка, Россельхозбанка, «Открытия», Райффайзенбанка и Тинькофф Банка. Некоторые банки заблокировали скомпрометированные карты своих клиентов и перевыпустили их.
Материалы по теме