В Туле участкового задержали по подозрению в изнасиловании коллеги
Женщина сообщила, что участковый около 7:30 утра насильно поместил ее в багажник автомобиля и вывез в лес недалеко от деревни Прудное. Там он изнасиловал ее из ревности. Ранее потерпевшая и подозреваемый имели близкие отношения
В Туле участкового задержали за изнасилование женщины-коллеги. Подозреваемого уже уволили с занимаемой должности.
Портал Myslo со ссылкой на несколько источников сообщает, что 28 августа 31-летняя сотрудница отдела полиции «Зареченский» подала заявление, в котором обвинила в изнасиловании своего коллегу.
Женщина сообщила, что участковый около 7:30 утра насильно поместил ее в багажник автомобиля и вывез в лес недалеко от деревни Прудное. Там он изнасиловал ее из ревности. Ранее потерпевшая и подозреваемый имели близкие отношения, но некоторое время назад расстались.
В отношении участкового возбуждено дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам»).
В ГУ МВД России по Тульской области сообщили, что по факту инцидента проводится служебная проверка, подозреваемый уволен из органов.