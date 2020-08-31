Московским автомобилистам запретят ездить по выделенным полосам по выходным
Департамент транспорта Москвы лишит автомобилистов возможности пользоваться выделенными полосами для общественного транспорта по выходным дням. Сейчас большая часть выделенок в столице работает только по будням
Департамент транспорта Москвы лишит автомобилистов возможности пользоваться выделенными полосами для общественного транспорта по выходным дням. Сейчас большая часть выделенок в столице работает только по будням. Чтобы не путать водителей московские чиновники решили запретить езду по всем выделенным полосам в любой день.
В Telegram-канале Дептранса сообщается, что «уже скоро» все выделенные полосы в Москве будут работать 24/7. Таким образом, за езду по выделенкам в выходные дни водителей будут штрафовать. Штраф составляет 3 тысячи рублей.
«Мы заранее предупредим о начале действия новых правил», - заявили в ведомстве.
Проезд по выделенным полосам будет разрешен только для городского общественного транспорта, такси, автомобилей коммунальных служб, велосипедов и машин экстренных служб.