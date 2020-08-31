31 августа 2020, 01:12
В Забайкалье жителей поселка оштрафовали на 700 тысяч рублей за надпись про Путина
В Забайкальском крае суд оштрафовал трех жителей поселка Агинский на очень крупные суммы за оскорбительную надпись про президента России. Граждане должны будут выплатить штрафы за мелкое хулиганство
В Забайкальском крае суд оштрафовал трех жителей поселка Агинский на очень крупные суммы за оскорбительную надпись про президента Владимира Путина. Граждане должны будут выплатить штрафы в размере 700-800 тысяч рублей за мелкое хулиганство.
2 июня на горе в западной части поселка появилась надпись из камней «Путин вор». Ранее эти камни составляли название населенного пункта «Агинское».
В материалах дела говорится, что местные жители переставили камни «ради шутки и целью развеселить друг друга».
Свою вину в мелком хулиганстве мужчины признали.
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