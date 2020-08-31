Московские власти отказались от проведения массовых мероприятий по случаю Дня города
В своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» Сергей Собянин написал, что День города москвичи отпразднуют «по-домашнему». Отмечать праздник будут в парках, культурных центрах и на фестивальных площадках
Фото: informator.press
В Москве в этом году из-за пандемии коронавируса не будет массовых гуляний по случаю Дня города. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» Сергей Собянин написал, что День города москвичи отпразднуют «по-домашнему». Отмечать праздник будут в парках, культурных центрах и на фестивальных площадках.
Напомним, что в Москве по-прежнему действует запрет на проведение массовых мероприятий. День города будет отмечаться 5 и 6 сентября.