Южная Осетия 15 сентября откроет границу с Россией
В связи с готовящимся открытием границ президент Анатолий Бибилов поручил Минздраву нарастить запасы медикаментов и расходных материалов, а больницы подготовить к приему пациентов
Власти Южной Осетии с 15 сентября откроют границу с Россией. Об этом сообщил президент непризнанной республики Анатолий Бибилов.
Глава республики заявил, что с середины сентября границу планируется открыть «без ограничений». «За это время наши дети пойдут в школу, начнется учебный процесс в полном объеме. При этом принимая во внимание возможные риски с открытием границы», — заявил глава Южной Осетии, слова которого приводит ТАСС.
В связи с готовящимся открытием границ Анатолий Бибилов поручил Минздраву нарастить запасы медикаментов и расходных материалов, а больницы подготовить к приему пациентов.
Напомним, что соседняя Абхазия открыла границу с Россией 1 августа. Россияне могут посещать республику без ограничений.
С 28 августа границу с Россией открыла Молдавия, хотя в стране чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса было продлено до 15 сентября.