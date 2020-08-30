Путин признал выборы в Белоруссии легитимными, а победу Лукашенко - честной
Владимир Путин признал легитимность выборов в Белоруссии и победу на них Александра Лукашенко. При этом Евросоюз считает прошедшие в Белоруссии выборы нечестными и готовится ввести санкции в отношении руководства республики
Президент России Владимир Путин признал легитимность выборов в Белоруссии и победу на них Александра Лукашенко. При этом Евросоюз считает прошедшие в Белоруссии выборы нечестными и готовится ввести санкции в отношении руководства республики.
Владимир Путин, комментируя выборы в Белоруссии, заявил, что Минск приглашал БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле за голосованием, но они не приехали.
«Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов. Поэтому кто-то может сомневаться в результатах, но я, у меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны», - заявил российский президент, слова которого приводит РИА Новости.
Путин добавил, что президентские выборы в Белоруссии он признает легитимными и состоявшимися. Он также поздравил Александра Лукашенко с победой.
Напомним, что многие граждане Белоруссии считают итоги президентских выборов сфальсифицированными и с 10 августа выходят на акции протеста с требованием отставки Лукашенко и проведения новых выборов. Первые после выборов митинги были жестко разогнаны силовиками. Более 7 тысяч человек были задержаны, сотни пострадали в результате действий милиции, четыре человека погибли.
Сейчас власти Евросоюза готовят санкции в отношении белорусских госслужащих, ответственных за насилие в отношении протестующих, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал действия белорусских силовиков «корректными и крайне осторожными».