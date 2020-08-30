Власти ОАЭ отменили 48-летний экономический бойкот Израиля
Власти Объединенных Арабских Эмиратов отменили экономический бойкот Израиля, который действовал с 1972 года. Соответствующий указ подписал президент страны Халифа бен Заид Аль Нахайян
Власти Объединенных Арабских Эмиратов отменили экономический бойкот Израиля, который действовал с 1972 года. Соответствующий указ подписал президент страны Халифа бен Заид Аль Нахайян.
Указ об отмене бойкота стал частью политики Эмиратов по расширению дипломатического и коммерческого сотрудничества с Израилем.
После отмены экономического бойкота предприниматели и компании из ОАЭ смогут проводить финансовые и торговые операции с израильскими бизнесменами. В свою очередь Израиль может ввозить в ОАЭ любые товары, торговля которыми допускается в этой стране, сообщает «Медуза».
Отметим, что 13 августа власти Израиля и ОАЭ договорились о полной нормализации двусторонних отношений в рамках сделки, заключенной при посредничестве президента США Дональда Трампа.