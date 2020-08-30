Суд арестовал представителя главы Чечни в Ивановской области по обвинению в мошенничестве
В Ивановской области суд отправил под арест официального представителя главы Чеченской республики в регионе Ису Эдильсултанова. Чиновник был задержан по подозрению в мошенничестве
В Ивановской области суд отправил под арест официального представителя главы Чеченской республики в регионе Ису Эдильсултанова. Чиновник был задержан по подозрению в мошенничестве и фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности.
Ису Эдильсултанову предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса РФ - «Мошенничество» и «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности», сообщает ТАСС.
Представитель главы Чечни Рамзана Кадырова в Ивановской области был задержан 26 августа в Крыму в ходе спецоперации сотрудников ФСБ и управления МВД. По версии следствия, Эдильсултанов пытался получить право на имущество ивановской компании, которая сейчас проходит процедуру банкротства, на сумму 40 млн рублей с помощью фальшивых документов.
Вместе с чиновников силовики задержали восемь человек, которые являются его соратниками.