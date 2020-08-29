Башкортостан оценил ущерб от приватизации Башкирской содовой компании в 35 млрд рублей
Правительство Башкирии оценило ущерб от приватизации Башкирской содовой компании (БСК) в 35 млрд рублей. Глава региона Радий Хабиров официально заявил, что республике нанесен материальный ущерб
Правительство Башкирии оценило ущерб от приватизации Башкирской содовой компании (БСК) в 35 млрд рублей. Глава региона Радий Хабиров официально заявил, что республике нанесен материальный ущерб.
«По первым выкладкам, которые сделала наша юридическая группа, можно говорить о нескольких десятках миллиардов рублей. Пока мы говорим о 35 млрд рублей», - заявил Хабиров, слова которого приводит «Интерфакс».
БСК была основана в 2013 году путем присоединения ОАО «Сода» (правительству Башкирии принадлежало в нем 61,65%) к ОАО «Каустик» (этой компанией владели частные «Башхим» и кипрская Modisanna). К 1 августа 2020 года «Башхим», полностью принадлежавший кипрской Modisanna, владел 57,18% акций БСК, а госинвесткомпания Башкирии АО «Региональный фонд» - 38,28%.
Ранее Генпрокуратура сообщила о выявленных нарушениях законодательства при приватизации Башкирской содовой компании. Надзорное ведомство направило в Арбитражный суд Башкирии иск об истребовании имущества БСК из чужого незаконного владения. Также материалы проверки были переданы в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Напомним, что проверка в отношении БСК проводится по поручению президента Владимира Путина, который обратил внимание на конфликт между содовой компанией и башкирскими активистами, которые выступают против передачи бизнесменам шихана Куштау для добычи известняка.