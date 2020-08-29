Верховый суд отменил штраф жительнице Архангельской области за сравнение губернатора с «мухой навозной»
Женщину оштрафовали за то, что она в своем комментарии в соцсети назвала теперь уже бывшего губернатора Игоря Орлова «мухой навозной» и «гнидой лысой»
Верховный суд России отменил штраф в размере 30 тысяч рублей жительнице Котласа Светлане Бакшеевой по статье о неуважении к власти.
Женщину оштрафовали за то, что она в своем комментарии в соцсети назвала теперь уже бывшего губернатора Игоря Орлова «мухой навозной» и «гнидой лысой». Таким образом Бакшеева отреагировала на слова главы региона, который назвал противников строительства мусорного полигона в Шиесе «шелупонью», сообщает ТАСС.
Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что Верховный суд РФ отменил штраф за отсутствием состава правонарушения. В решении ВС РФ отмечается, что суды нижестоящих инстанций проигнорировали довод о невозможности отнесения губернатора к органам, осуществляющим государственную власть в России.