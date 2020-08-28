28 августа 2020, 20:47
Служебный автомобиль замглавы Минобороны Юнус-Бека Евкурова попал в ДТП
В Москве на Дубровской улице автомобиль заместителя главы Минобороны Юнус-Бека Евкурова попал в ДТП. В результате аварии пострадал ребенок
В Москве на Дубровской улице автомобиль заместителя главы Минобороны Юнус-Бека Евкурова попал в ДТП. В результате аварии пострадал ребенок.
Telegram-канал «112» сообщает, что машина высокопоставленного чиновника с «мигалкой» выехала на красный свет светофора и въехала в другой автомобиль, который зацепил женщину с коляской. Свидетель аварии рассказал телеканалу РЕН ТВ, что машина, которую протаранил VIP-автомобиль, задела по касательной коляску, а у ребенка изо рта пошла кровь.
По словам очевидцев, Юнус-Бек Евкуров покинул место происшествия, а государственные номера и спецсигнал на его автомобиле были скручены.