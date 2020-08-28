Суд обязал москвичку выплатить компенсацию бывшему мужу за пост в соцсети о домашнем насилии
Никулинский райсуд Москвы обязал местную жительницу Ирину Живову выплатить своему бывшему мужу Евгению Живову 10,3 тысячи рублей в качестве компенсации за публичный рассказ о домашнем насилии с его стороны в социальных сетях
Никулинский райсуд Москвы обязал местную жительницу Ирину Живову выплатить своему бывшему мужу Евгению Живову 10,3 тысячи рублей в качестве компенсации за публичный рассказ о домашнем насилии с его стороны в социальных сетях.
«По решению судьи „честь и достоинство“ Жени были мной ущемлены и стоят 10,3 тыс. рублей», - сообщила женщина в Facebook.
В конце октября 2019 года Ирина Живова написала в соцсети: «Сегодня он [бывший муж] подкараулил старшую дочь, напугал, выследил, ворвался к нам в дом. Напугал всех, отмутузил. Вернее, оказывается, это называется „нанес побои“».
Адвокат женщины Виктория Дергунова рассказала, что ее клиентке присудили штраф за фразу «нанес побои». Судья посчитала, что Живова не имела права публично сообщать о побоях, «пока не вынесено судебное решение по делу».
Что касается обвинений в домашнем насилии, то Евгений Живов их отвергал, хотя нанесенные им побои были зафиксированы в протоколе от 20 октября 2019 года.