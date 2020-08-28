Генпрокуратура выявила нарушения при приватизации Башкирской содовой компании
Генпрокуратура в соответствии с поручением президента Владимира Путина провела проверку законности приватизации «Башкирской содовой компании» (БСК), по итогам которой государство потеряло контрольную долю, и нашла нарушения
Генпрокуратура в соответствии с поручением президента Владимира Путина провела проверку законности приватизации «Башкирской содовой компании» (БСК), по итогам которой государство потеряло контрольную долю, и нашла нарушения.
В ведомстве заявили, что в ходе приватизации имели место быть нарушения законодательства. Фактически переход прав на имущественные комплексы БСК произведен помимо воли Российской Федерации.
Генпрокуратура направила иск в Арбитражный суд Башкирии об истребовании имущества из чужого незаконного владения. В Следственный комитет направлены материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц региональных органов власти.
Напомним, ранее Владимир Путин прокомментировал конфликт в Башкирии вокруг шихана Куштау, который власти республики отдали БСК для добычи известняка, и раскритиковал деятельность этой компании. Президент заявил, что после приватизации новые владельцы компании стали выводить деньги в офшоры, покупать себе недвижимость за границей, а в регионе заработанные средства не остаются и и в его развитие не вкладываются.