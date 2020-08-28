Лечащие врачи Алексея Навального запросили помощи у военных специалистов по ядам
Берлинская клиника «Шарите», в которой лечится оппозиционер Алексей Навальный, запросила помощи у военных экспертов по вопросу отравляющих веществ. Медики хотят выяснить, был ли политик отравлен боевым химическим веществом
Берлинская клиника «Шарите», в которой лечится оппозиционер Алексей Навальный, запросила помощи у военных экспертов по вопросу отравляющих веществ. Медики хотят выяснить, был ли политик отравлен боевым химическим веществом.
Издание Spiegel пишет, что у военных есть токсикологическая лаборатория в Мюнхене, где работают лучшие специалисты по ядам. Также медики из «Шарите» запросили помощи у британской лаборатории Портон-Даун, которая занималась делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Ранее сообщалось, что скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок».
Согласно последним данным, Алексей Навальный по-прежнему находится в искусственной коме и на аппарате ИВЛ. Его состояние тяжелое, но угрозы для жизни нет.