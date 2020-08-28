Меню
Общество
Дело Ликсутова живет и процветает – но пока не расследуется
28 августа 2020, 16:21

Лечащие врачи Алексея Навального запросили помощи у военных специалистов по ядам

Берлинская клиника «Шарите», в которой лечится оппозиционер Алексей Навальный, запросила помощи у военных экспертов по вопросу отравляющих веществ. Медики хотят выяснить, был ли политик отравлен боевым химическим веществом

Лечащие врачи Алексея Навального запросили помощи у военных специалистов по ядам

Берлинская клиника «Шарите», в которой лечится оппозиционер Алексей Навальный, запросила помощи у военных экспертов по вопросу отравляющих веществ. Медики хотят выяснить, был ли политик отравлен боевым химическим веществом.

Издание Spiegel пишет, что у военных есть токсикологическая лаборатория в Мюнхене, где работают лучшие специалисты по ядам. Также медики из «Шарите» запросили помощи у британской лаборатории Портон-Даун, которая занималась делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Ранее сообщалось, что скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Согласно последним данным, Алексей Навальный по-прежнему находится в искусственной коме и на аппарате ИВЛ. Его состояние тяжелое, но угрозы для жизни нет.

Материалы по теме
Генпрокуратура не нашла оснований для возбуждения дела об отравлении Алексея Навального
Томскую гостиницу, где останавливался Алексей Навальный, связали с силовиками и чиновниками
Алексей Навальный был отравлен тем же веществом, что и болгарский бизнесмен Емельян Гебрев
Сейчас на главной
Шпиономания
шпионаж
Шпиономания
В России за преступления «против основ конституционного строя и безопасности государства» с 2003 по 2007 год были осуждены 276 человек, а с 2008 по 2019 год – 2,6 тысячи человек
Авторская колонка
Чем не угодил Собянину московский троллейбус?
На этой неделе в Москве закрыли последние троллейбусные маршруты. Закрыли без обсуждения с жителями и специалистами. Просто вдруг, без предупреждения, сняв все машины с линии. Публикаций на эту тему было много – все недоумевают, зачем это сделали
Авдерин Валерий
Почти треть россиян из-за пандемии коронавируса перестала платить за «коммуналку»
ЖКХ
Почти треть россиян из-за пандемии коронавируса перестала платить за «коммуналку»
В июне 2020 года число оплат коммунальных услуг снизилось на 31% по сравнению с показателем на начало года. В марте-апреле, когда россияне ушли на карантин, снижение составило 12%, а в мае – 24%
Россияне стали активно забирать валюту со своих банковских вкладов
банковские вклады
Россияне стали активно забирать валюту со своих банковских вкладов
Российские граждане в 2020 году стали активно забирать валюту со своих вкладов. Только за последний месяц клиенты забрали из банков 508,6 млн долларов. В июне отток средств с валютных вкладов оценивался в 332,1 млн рублей
Как роман назовешь ...
литература
Как роман назовешь ...
Джеймс Причард заявил, что в 2020 году использование слов, которые могут быть восприняты как оскорбление, просто недопустимо. В дальнейшем внук писательницы намерен добиваться смены названия романа «Десять негритят» не только во Франции, но и во всем мире
Роспотребнадзор рассказал о рисках повторного заражения коронавирусом
коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о рисках повторного заражения коронавирусом
Роспотребнадзор прокомментировал информацию о нескольких случаях повторного заражения коронавирусной инфекцией и заявил, что повторно заразиться больше других рискуют люди, которых поражают сразу два штамма
Авторская колонка
Он нам не батька
Единственным россиянином, от которого я никогда в жизни не слышала слово «батька» по отношению к Лукашенко, был Борис Немцов. Все остальные упорно использовали это слово, не понимая, что белорус хоть и терпелив, но в рыло за это дать может
Халип Ирина
Верховный суд России отказался рассматривать иск об отмене трехдневного голосования
выборы
Верховный суд России отказался рассматривать иск об отмене трехдневного голосования
Верховный суд России отказался рассматривать коллективный иск, оспаривающий законность процедуры многодневного голосования на выборах. Об этом сообщила пресс-служба суда
Координационный совет оппозиции назвал недопустимым использование российских силовиков в Белоруссии
Координационный совет белорусской оппозиции назвал недопустимым создание в России «вооруженных группировок для использования на территории Беларуси». Таким образом совет ответил на заявление президента РФ Владимира Путина об оказании силовой помощи Александру Лукашенко
У семи нянек дитя без балла
ВУЗы
У семи нянек дитя без балла
Редакция журнала Forbes удалила со своего сайта заметку о зачислении на бюджетное отделение факультета психологии МГУ им. Ломоносова полной тезки дочери главы государственной корпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова, которая не набрала необходимое количество баллов
В Эстонии вместо штрафа за превышение скорости ввели «успокоительные остановки»
ПДД
В Эстонии вместо штрафа за превышение скорости ввели «успокоительные остановки»
В соответствии с новыми правилами, водитель в случае превышения разрешенной скорости на 20 километров в час, вместо штрафа может произвести остановку на 45 минут, чтобы «отдохнуть и успокоиться»
Власти Доминиканской республики снимут санитарные ограничения для иностранных туристов
туризм
Власти Доминиканской республики снимут санитарные ограничения для иностранных туристов
Ассоциация туроператоров Росси со ссылкой на заявление президента Доминиканы Луиса Абинадера Короны сообщает, что с конца сентября прибывающим в страну иностранцам не придется сдавать тест на COVID-19
«Покровский рудник» сообщил о попытке захвата своего московского офиса
рейдерский захват
«Покровский рудник» сообщил о попытке захвата своего московского офиса
В компании рассказали журналистам, что на требование сотрудников охраны предъявить документы визитеры заявили, что якобы являются собственниками помещения. При этом никаких документов, подтверждающих их права на собственность, они не предоставили.
Президент Владимир Путин открыл мегатрассу «Таврида» в Крыму
платные дороги
Президент Владимир Путин открыл мегатрассу «Таврида» в Крыму
Пресс-служба Кремля сообщает, что глава государства проехал по новой магистрали за рулем отечественного автомобиля Aurus из проекта «Кортеж». Также Путин предложил сделать с трассы «Таврида» съезды к морю
Сергей Миронов призвал отказаться от услуг Пенсионного фонда
Пенсионный фонд
Сергей Миронов призвал отказаться от услуг Пенсионного фонда
Политик напомнил о нарушениях в работе ПФР, которые выявила Счетная палата, призвал отказаться от посредничества «организации, содержание которой обходится россиянам весьма дорого», и платить пенсии россиянам напрямую из бюджета
В Госдуме предложили сажать на 5 лет «черных коллекторов»
коллекторы
В Госдуме предложили сажать на 5 лет «черных коллекторов»
Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что соответствующий законопроект будет оперативно внесен на рассмотрение парламента
Общество
Томскую гостиницу, где останавливался Алексей Навальный, связали с силовиками и чиновниками
Сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры проводят проверку в томской гостинице Xander Hotel, в которой останавливался Алексей Навальный, перед тем как попасть в больницу с отравлением
Онлайн-покупателей лишат права на возврат любых товаров в течение недели
торговля
Онлайн-покупателей лишат права на возврат любых товаров в течение недели
Минпромторг и Торгово-промышленная палата хотят изменить правила возврата товаров, купленных в интернет-магазинах. Сейчас онлайн-покупатели имеют право в недельный срок вернуть любой товар продавцу