28 августа 2020, 15:54
Директора Российского антидопингового агентства уволили из-за финансовых нарушений
Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус снят с занимаемой должности, сообщает портал «Чемпионат.com» со ссылкой на главу Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков
Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус снят с занимаемой должности, сообщает портал «Чемпионат.com» со ссылкой на главу Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
Юрий Ганус уволен в связи с выявленными финансовыми нарушениями в РУСАДА. Станислав Поздняков обвинил директора агентства в попытке утвердить аудит задним числом.
По словам главы ОКР, решение о снятии Гануса с занимаемой должности было принято единогласно на общем собрании учредителей агентства. Имя нового директора РУСАДА пока неизвестно. Его выберут на конкурсной основе.