28 августа 2020, 14:56
Сервис «Яндекс.Такси» списал с жителя Челябинска 8 тысяч рублей за несуществующие поездки
Ночью сервис «Яндекс.Такси» списал 8 тысяч рублей с привязанной в приложении карты. Из отчета следует, что житель Челябинска якобы совершил три поездки по Волгограду, а скорость одной из них составила 3000 километров в час (153 километра за 3 минуты)
Житель Челябинска сообщил о списании с его банковской карты 8 тысяч рублей за поездки на такси в другом городе.
Мужчина рассказал порталу URA.ru, что ночью сервис «Яндекс.Такси» списал 8 тысяч рублей с привязанной в приложении карты. Из отчета следует, что житель Челябинска якобы совершил три поездки по Волгограду, а скорость одной из них составила 3000 километров в час (153 километра за 3 минуты).
Житель Челябинска заблокировал карту и обратился в службу поддержки «Яндекс.Такси» с просьбой вернуть мне деньги. Компания пообещала разобраться, но ответа от нее пока не поступило.