В России число осужденных за шпионаж, госизмену и экстремизм выросло в 10 раз
В России за преступления «против основ конституционного строя и безопасности государства» с 2003 по 2007 год были осуждены 276 человек, а с 2008 по 2019 год – 2,6 тысячи человек
Судебный департамент при Верховном суде России опубликовал статистику судимостей за период с 2003 по 2007 год, а также с 2008 по 2019 год.
Из этой статистики следует, что за преступления «против основ конституционного строя и безопасности государства» с 2003 по 2007 год были осуждены 276 человек, а с 2008 по 2019 год – 2,6 тысячи человек. Число осужденных за госизмену, шпионаж, разглашение гостайны, экстремизм и создание экстремистского сообщества выросло почти в 10 раз.
При этом число осужденных за преступления против основ конституционного строя и безопасности государства резко увеличилось в 2008 году. Так, если в 2007 году за эти преступления российские суды приговорили к реальным срокам 84 человека, то в 2008 году - уже 143 человека. В 2017 году в колонии отправились 645 человек, а в 2019 году – 276, что связано с декриминализацией статьи «Экстремизм», сообщает Znak.com.