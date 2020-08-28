28 августа 2020, 13:53
В российских школах из-за пандемии коронавируса отменили единый звонок с уроков
В российских школах в новом учебном году в связи с пандемией коронавируса отменят единый звонок с уроков. В Министерстве просвещения сообщили, что у каждого класса будет свой график уроков и перемен, а за каждым классом «постараются» закрепить свой кабинет
В российских школах в новом учебном году в связи с пандемией коронавируса отменят единый звонок с уроков. В Министерстве просвещения сообщили, что у каждого класса будет свой график уроков и перемен, а за каждым классом «постараются» закрепить свой кабинет.
Перерывы на обед также будут индивидуальными, чтобы классы не находились в столовой в одно время. Кроме того, в зданиях школ откроют дополнительные входы, чтобы дети не толпились.
Родительские собрания в условиях пандемии будут проходить онлайн, а доступ взрослых в школы будет ограничен. Родителей детей будут пускать в школу только в случае крайней необходимости.