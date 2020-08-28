Мэр Москвы заявил об окончании пандемии коронавируса в феврале-марте 2021 года
«Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев максимум, мы окончательно победим коронавирус», - заявил столичный градоначальник
Эпидемия коронавируса в России закончится в течение полугода - к февралю-марту 2021 года. Такой прогноз дал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев максимум, мы окончательно победим коронавирус», - заявил столичный градоначальник, слова которого приводит РИА Новости.
Собянин отметил, что сейчас российские и иностранные ученые активно работают, чтобы победить коронавирус. Они создают эффективные вакцины, лекарства и технологии.
Примечательно, что директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев спрогнозировал окончание пандемии коронавируса к лету 2021 года. По его словам, вторая волна ожидается осенью, а третья - весной.