МИД России объявил норвежского посла персоной нон грата в качестве ответа на высылку российского дипломата
МИД России сообщил о высылке одного из старших дипломатов норвежского посольства в рамках ответа на недружественные действия Осло. Об этом представитель ведомства сообщил послу Норвегии в России Рюне Ресаланду
МИД России сообщил о высылке одного из старших дипломатов норвежского посольства в рамках ответа на недружественные действия Осло. Об этом представитель ведомства сообщил послу Норвегии в России Рюне Ресаланду.
Аккредитация одного из старших дипломатов будет прекращена в течение трех дней. Такой же срок норвежские власти дали на подготовку к отъезду российскому дипломату.
В МИД РФ заявили, что решение Норвегии о высылке россиянина стало проявлением «деструктивной политической линии», что скажется на двусторонних отношениях. При этом вина за испорченные отношения будет лежать на Осло, а не на Москве.
Напомним, российского дипломата высылают из Норвегии в связи с арестом гражданина страны, которого подозревают в сотрудничестве со спецслужбами РФ. По данным властей, с офицером российской разведки встречался сотрудник компании по управлению рисками DNV GL, которая связана со строительством трубопровода «Северный поток-2».