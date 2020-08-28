28 августа 2020, 12:52
Почти треть россиян из-за пандемии коронавируса перестала платить за «коммуналку»
В июне 2020 года число оплат коммунальных услуг снизилось на 31% по сравнению с показателем на начало года. В марте-апреле, когда россияне ушли на карантин, снижение составило 12%, а в мае – 24%
Фото: srb62.ru
Почти треть российских граждан в период пандемии коронавируса перестала платить за жилищно-коммунальные услуги.
В исследовании компании «Биллинг Онлайн Решения», входящей в группу Qiwi, говорится, что в июне 2020 года число оплат коммунальных услуг снизилось на 31% по сравнению с показателем на начало года. В марте-апреле, когда россияне ушли на карантин, снижение составило 12%, а в мае – 24%.
Пик неплатежей был зафиксирован в мае-июне, когда власти в качестве одной из мер поддержки населения во время пандемии, отменили штрафы и пени за долги по ЖКУ до января 2021 года.
Эксперты отмечают, что многие граждане просто не осознают, что при отказе платить за «коммуналку» сейчас, к концу года у них сформируется большая задолженность.