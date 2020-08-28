28 августа 2020, 11:58
В Чите подросток прикурил сигарету от церковной свечи и стал фигурантом уголовного дела
Следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело в отношении 18-летнего юноши, который прикурил от церковной свечи. Молодого человека обвиняют по статье об оскорблении чувств верующих
Следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело в отношении 18-летнего юноши, который прикурил от церковной свечи. Молодого человека обвиняют по статье об оскорблении чувств верующих.
Согласно материалам следствия, в июле 2020 года подросток зашел в один из православных храмов Читы и демонстративно прикурил сигарету о зажженную свечу, стоявшую на алтаре. Этот процесс он снял на видео и выложил ролик в интернете.
Портал «Чита.ру» сообщает, что инцидент произошел в кафедральном соборе Казанской иконы Божьей матери. Перед тем, как зайти в храм, один из них заявил, что «это будет преступление года». Позже подросток извинился за свой поступок и заявил, что сделал это «по глупости и тупости».