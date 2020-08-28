Арестованный в США российский хакер готовил кибератаку на компании Илона Маска
Арест в США россиянина Егора Крючкова связан с организацией атаки на компании Tesla и SpaceX. Основатель указанных компаний Илон Маск сообщил в Twitter, что объектом готовящейся кибератаки было его предприятие по производству электромобилей в штате Невада
Арест в США россиянина Егора Крючкова связан с организацией атаки на компании Tesla и SpaceX. Основатель указанных компаний Илон Маск сообщил в Twitter, что объектом готовящейся кибератаки было его предприятие по производству электромобилей в штате Невада.
Таким образом Маск отреагировал на статью журналиста Саймона Альвареса о том, что хакерская атака была сорвана сотрудником предприятия в Неваде, который обратился в ФБР. Автор публикации утверждает, что некий русскоговорящий сотрудник завода по производству батарей для электромобилей компании в Неваде предоставил ФБР информацию, которая послужила основанием для задержания 27-летнего Егора Крючкова. Россиянин, по версии следствия, пытался подкупить сотрудника компании в Неваде, чтобы внедрить с его помощью вредоносное ПО в компанию Tesla.
Напомним, российский гражданин Егор Крючков был задержан в Лос-Анджелесе 22 августа. Он предлагал сотруднику компании из Невады миллиард долларов за установку вредоносного ПО. Россиянин планировал скачать базу данных предприятия и затем шантажировать его руководство. Известно, что Крючков въехал в США по российскому паспорту и туристической визе.
Егор Крючков сейчас находится под арестом по обвинению в организации сговора с целью совершения киберпреступления.