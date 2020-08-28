В Петербурге неизвестные серьезно повредили автомобиль журналиста Давида Френкеля
В Санкт-Петербурге неизвестные повредили автомобиль специального корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля. Злоумышленники разбили окна автомобиля и прокололи все колеса
В Санкт-Петербурге неизвестные повредили автомобиль специального корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля. Злоумышленники разбили окна автомобиля и прокололи все колеса.
Журналист обнаружил свою машину разбитой утром в пятницу, 28 августа.
Напомним, ранее Следственный комитет России отказал Давиду Френкелю в возбуждении уголовного дела против полицейского Дениса Дмитриева, который сломал журналисту руку на избирательном участке во время голосования по поправкам в Конституцию. На участок журналист прибыл для проверки информации о нарушении избирательного законодательства. Следователи назвали события, которые происходили на участке для голосования, «вымышленными».
При этом самого Френкеля оштрафовали за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в осуществление работы избиркома.