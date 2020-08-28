28 августа 2020, 10:56
В России за сутки коронавирусом заразились еще 4 829 человек
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 4 829 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составило 980 405 человек, из которых 798 466 человек уже полностью излечились
Фото: happylady24.ru
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 4 829 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составило 980 405 человек, из которых 798 466 человек уже полностью излечились.
По данным оперативного штаба, за сутки скончались 110 пациентов с коронавирусом. Всего умерли 16 914 человек.
В Москве зарегистрировано 654 новых случая заражения COVID-19, в Московской области – 150, в Санкт-Петербурге – 187, в Нижегородской области – 133, в Свердловской области – 121, в Красноярском крае – 111, в Ростовской области – 132, в Воронежской области – 113.