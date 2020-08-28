Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу депутата Госдумы Вадима Белоусова и его тещи
Согласно версии следствия, с 2010 по 2014 гг. обвиняемые в составе организованной преступной группы совместно с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера ОАО «Первый хлебокомбинат» (Челябинск) Маргариты Бутаковой, которая приходится тещей парламентарию. Белоусов и Бутакова обвиняются в получении взятки в особо крупном размере.
Согласно версии следствия, с 2010 по 2014 гг. обвиняемые в составе организованной преступной группы совместно с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства их бизнесу. Общий размер полученной взятки оценивается в 3 млрд рублей.
В ходе предварительного следствия Госдума дала согласие на лишение Вадима Белоусова депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности. Михаил Юревич, напомним, находится в международном розыске.
Никто из обвиняемых своей вины в получении взятки не признает. В свою очередь защита Маргариты Бутаковой заявила, что она никогда не работала в органах власти и не имела отношения к дорожной отрасли, а значит, не могла влиять на принятие решений областным правительством.