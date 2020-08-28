28 августа 2020, 10:39
Россияне стали активно забирать валюту со своих банковских вкладов
Российские граждане в 2020 году стали активно забирать валюту со своих вкладов. Только за последний месяц клиенты забрали из банков 508,6 млн долларов. В июне отток средств с валютных вкладов оценивался в 332,1 млн рублей
Российские граждане в 2020 году стали активно забирать валюту со своих вкладов. Только за последний месяц клиенты забрали из банков 508,6 млн долларов. В июне отток средств с валютных вкладов оценивался в 332,1 млн рублей.
Клиенты банков забирают валюту с депозитов и переводят ее на текущие счета, но сейчас этот процесс «постепенно затухает», сообщили в Центробанке. Так, в июне на текущие счета россияне перевели 846,7 млн долларов, а в июле - 586,8 млн долларов.
Россияне закрывают валютные вклады из-за процесса дедолларизации и околонулевых ставок по депозитам в долларах и евро. Часть граждан тратит свои валютные накопления на летний отдых, сообщает РИА Новости.