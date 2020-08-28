Российский суд заочно арестовал Юлию Ильинскую, которая в Израиле трижды проголосовала по поправкам к Конституции
Черемушкинский райсуд Москвы заочно арестовал россиянку Юлию Ильинскую, которая три раза проголосовала по поправкам в Конституции России. Это следует из карточки уголовного дела, опубликованной на сайте суда
Черемушкинский райсуд Москвы заочно арестовал россиянку Юлию Ильинскую, которая три раза проголосовала по поправкам в Конституции России. Это следует из карточки уголовного дела, опубликованной на сайте суда.
Юлия Ильинская имеет гражданство России и Израиля. 1 июля она проголосовала по поправкам к Конституции в посольстве России в Тель-Авиве, в посольстве в Хайфе и в электронном виде. Более того, сотрудники посольства в Хайфе выдали бюллетень для голосования и несовершеннолетней дочери Ильинской.
Женщина сообщила о своем голосовании в социальных сетях, а российские власти обвинили ее в провокации. Позже стало известно, что в отношении Ильинской возбуждено уголовное дело по факту многократного голосования.
Портал Znak.com сообщает, что в рамках данного дела силовики провели обыски в московской квартире известного галериста Марата Гельмана. По словам галериста, «некий суд установил что он проживает с Юлией Ильинской в квартире на улице Остоженка».
Марат Гельман отметил, что на самом деле он живет в Черногории вместе с женой и тремя детьми, а Юлия Ильинская является матерью его дочери.