Внук Агаты Кристи добился смены «оскорбительного» названия романа «Десять негритят»
Джеймс Причард заявил, что в 2020 году использование слов, которые могут быть восприняты как оскорбление, просто недопустимо. В дальнейшем внук писательницы намерен добиваться смены названия романа «Десять негритят» не только во Франции, но и во всем мире
Правнук писательницы Агаты Кристи Джеймс Причард, возглавляющий организацию Agatha Christie Limited (ей принадлежат права на произведения Агаты Кристи) добился того, что переиздания самого известного ее романа «Десять негритят» (Ten Little Niggers) больше не будут выпускать во Франции под этим названием.
Джеймс Причард заявил, что в 2020 году использование слов, которые могут быть восприняты как оскорбление, просто недопустимо. В дальнейшем внук писательницы намерен добиваться смены названия романа «Десять негритят» не только во Франции, но и во всем мире.
«Когда книга писалась, язык был другим. Первоначальное название никогда не использовалось в США, в Великобритании от него отказались в 1980-х, и теперь мы меняем его везде. Даже если один человек чувствует себя оскорбленным, это слишком много», - заявил Причард, слова которого приводит РБК.
В октябре 2020 года роман «Десять негритят» выйдет во Франции под новым названием «Их было десять».
В Швеции об отказе от названия «Десять негритят» объявили еще в 2007 году, в Нидерландах - в 2004 году, в Финляндии - в 2003 году. В России менять название романа Агаты Кристи пока не планируют.