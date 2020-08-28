Роспотребнадзор рассказал о рисках повторного заражения коронавирусом
Роспотребнадзор прокомментировал информацию о нескольких случаях повторного заражения коронавирусной инфекцией. В ведомстве заявили, что повторно заразиться больше других рискуют люди, которых поражают сразу два штамма
Роспотребнадзор прокомментировал информацию о нескольких случаях повторного заражения коронавирусной инфекцией. В ведомстве заявили, что повторно заразиться больше других рискуют люди, которых поражают сразу два штамма.
В санитарном ведомстве пояснили, что иммунитет у человека обычно вырабатывается к одному штамму, однако во второй раз заболеть можно заразившись другой его версией вируса. Аналогичная ситуация наблюдается с сезонным гриппом.
Напомним, в начале августа ученые Гонконга официально подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом. 24 августа стало известно, что глава республики Тува Шолбан Кара-оол во второй раз заразился COVID-19. При этом глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что пока нет подтверждений повторного заражения губернатора.