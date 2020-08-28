28 августа 2020, 04:16
Жителей Парижа обязали носить защитные маски даже на открытом воздухе
Власти Франции из-за риска возникновения второй волны коронавируса обяжут жителей Парижа носить защитные маски даже на улице. До этого им рекомендовалось носить средства индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте
Власти Франции из-за риска возникновения второй волны коронавируса обяжут жителей Парижа носить защитные маски даже на улице. До этого им рекомендовалось носить средства индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил агентству France24, что новое требование вступает в силу с 28 августа. Защитные маски французам придется носить даже во время пробежки.
«Вирус распространяется по всей стране. Если мы не отреагируем достаточно эффективно, число заболеваний может снова вырасти», - отметил г-н Кастекс.