28 августа 2020, 03:11
Верховный суд России отказался рассматривать иск об отмене трехдневного голосования
Верховный суд России отказался рассматривать коллективный иск, оспаривающий законность процедуры многодневного голосования на выборах. Об этом сообщила пресс-служба суда
Верховный суд России отказался рассматривать коллективный иск, оспаривающий законность процедуры многодневного голосования на выборах. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Группа российских граждан оспаривала принятый 31 июля 2020 года закон, который разрешает голосовать на выборах разного уровня в течение трех дней вместо одного. Противники данной инициативы считают, что многодневное голосование создает дополнительные возможности для фальсификации итогов выборов.
Ближайшее трехдневное голосование состоится с 11 по 13 сентября на региональных и муниципальных выборах в нескольких регионах.