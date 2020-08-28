Центробанк и Visa сообщили об утечке данных карт клиентов маркетплейса Joom
Центробанк России и платежная система Visa сообщили об утечке данных 55 тысяч банковских карт клиентов маркетплейса Joom, который занимается доставкой товаров из Китая
Центробанк России и платежная система Visa сообщили об утечке данных 55 тысяч банковских карт клиентов маркетплейса Joom, который занимается доставкой товаров из Китая.
В свою очередь РБК обнаружило несколько объявлений об этой базе данных на специализированных сайтах и в Telegram-каналах. Причем большую часть данных из этой базы можно скачать совершенно бесплатно.
В базе данных указаны первые шесть и последние четыре цифры номера банковской карты клиента Joom, ФИО, телефон, электронная почта, адрес проживания, а также срок действия карты, наименование платежной системы и банка, выпустившего карту.
В компании Joom подтвердили информацию об утечке данных и добавили, что она касается ресурсов одного из контрагентов маркетплейса. В Joom заверили, что уже прекратили с ним сотрудничество.
В открытый доступ попали сведения о клиентах Сбербанка, Россельхозбанка, «Открытия», Райффайзенбанка, Тинькофф-банка, Почта банка и Киви банка. В «Открытии», Промсвязьбанке и Сбербанке заявили, что не зафиксировали попыток хищения денег с карт своих клиентов.