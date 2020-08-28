Власти отменили 17 «автоматических» штрафов москвичке за нарушение режима самоизоляции
Главное контрольное управление Москвы отменило 17 штрафов за нарушение режима самоизоляции, которые были назначены местной жительнице Елене Тимофеевой через приложение «Социальный мониторинг»
Главное контрольное управление Москвы отменило 17 штрафов за нарушение режима самоизоляции, которые были назначены местной жительнице Елене Тимофеевой через приложение «Социальный мониторинг».
Юрист «Правозащиты Открытки» Георгий Тевосов рассказал «МБХ медиа», что ведомство признало незаконность штрафов – они были выписаны из-за некорректной работы приложения «Социальный мониторинг».
«Правозащита Открытки» также намерена обжаловать статью Административного кодекса, которая дает контрольному управлению и другим ведомствам право назначать подобные штрафы в автоматическом режиме без участия лица, которое привлекается к ответственности.
Ранее такой иск уже подавался в Мосгорсуд, однако был отклонен.