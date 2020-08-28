Forbes удалил статью о зачислении дочери Шувалова на бюджет в МГУ по требованию госкорпорации ВЭБ
Редакция журнала Forbes удалила со своего сайта заметку о зачислении на бюджетное отделение факультета психологии МГУ им. Ломоносова полной тезки дочери главы государственной корпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова, которая не набрала необходимое количество баллов
Редакция журнала Forbes удалила со своего сайта заметку о зачислении на бюджетное отделение факультета психологии МГУ им. Ломоносова полной тезки дочери главы государственной корпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова, которая не набрала необходимое количество баллов.
После удаления первой статьи Forbes опубликовал новый материал под заголовком «Дочь Шувалова поступила в МГУ на коммерческой основе». В этой заметке было обнародовано примечание от имени главного редактора Forbes Николая Мазурина о том, что первый вариант был удален «вследствие собственной ошибки».
Также в новой статье говорилось, что Анастасия Шувалова будет учиться в МГУ по контракту, хотя в первой заметке утверждалось, что девушку зачислили на бюджет при нехватке баллов. Николай Мазурин отметил, что редакция узнала о подписании Шуваловой контракта на платное обучение уже после выхода статьи.
«В соответствие с правилами редакции мы удаляем материалы только в случае, если изложенная в них информация не соответствует действительности. Формально в первой статье вся информация была верной, но из-за отсутствия данных о коммерческом контракте у читателей могла сложиться неверная трактовка и интерпретация событий», - заявил главред Forbes.
Между тем, шеф-редактор сайта Forbes Владимир Моторин написал в Facebook, что решил уволиться из-за удаления статьи о дочери Игоря Шувалова. Журналист сообщил, что пресс-служба ВЭБа требовала удалить статью и публично извиниться перед Анастасией Шуваловой, угрожая подать на Forbes в суд. Спустя несколько минут пост Моторина пропал из открытого доступа, а через два часа после публикации появился вновь, сообщает «Медуза».
В свою очередь «Медиазона» сообщила, что также получила от пресс-службы ВЭБа письмо с требованием удалить с сайта «репост материала Forbes». Редакция издания отказалась это сделать. Аналогичное письмо получила редакция телеканала «Дождь», которая также отказалась удалять материал.