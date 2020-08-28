28 августа 2020, 00:38
В Эстонии вместо штрафа за превышение скорости ввели «успокоительные остановки»
Правительство Эстонии одобрило предложение о введении нового вида наказания для автомобилистов, нарушающих скоростной режим - успокоительная остановка
Фото: drive2.ru
Правительство Эстонии одобрило предложение о введении нового вида наказания для автомобилистов, нарушающих скоростной режим - успокоительная остановка.
В соответствии с новыми правилами, водитель в случае превышения разрешенной скорости на 20 километров в час, вместо штрафа может произвести остановку на 45 минут, чтобы «отдохнуть и успокоиться». Это можно будет сделать либо в специально отведенных местах, либо просто на обочине трассы, сообщает «Интерфакс».
Нововведение в правила дорожного движения вступят в силу 1 декабря 2020 года.
Отметим, что в настоящее время в Эстонии размер штрафа за превышение скорости рассчитывается по формуле «количество превышенных километров, умноженное на три».