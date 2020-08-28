Власти Доминиканской республики снимут санитарные ограничения для иностранных туристов
Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление президента Доминиканы Луиса Абинадера Короны сообщает, что с конца сентября прибывающим в страну иностранцам не придется сдавать тест на COVID-19
Власти Доминиканской республики в сентябре откроют въезд в страну для всех иностранных граждан, включая россиян, без ограничений.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление президента Доминиканы Луиса Абинадера Короны сообщает, что с конца сентября прибывающим в страну иностранцам не придется сдавать тест на COVID-19 или привозить с собой справку об отсутствии вируса. Однако в аэропорту выборочно будут проводиться экспресс-тесты.
Гости доминиканских отелей временно будут обеспечены планом помощи в поездках, в который включена страховка, телемедицинская помощь, а также дополнительное проживание на случай заражения инфекцией. Такая страховка будет предоставляться туристам страны бесплатно до декабря 2020 года и оплачиваться за счет государственного бюджета.
Помимо этого в Доминикане будет сохраняться масочный режим и останется в силе требование соблюдать социальную дистанцию.
Отметим, что Доминиканская республика начала постепенно открываться для туристов в июле, однако прибывающие иностранцы должны сдавать тест на коронавирус или проходить карантин.