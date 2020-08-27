«Покровский рудник» сообщил о попытке захвата своего московского офиса
В компании рассказали журналистам, что на требование сотрудников охраны предъявить документы визитеры заявили, что якобы являются собственниками помещения. При этом никаких документов, подтверждающих их права на собственность, они не предоставили.
В офис московского представительства амурского золотодобывающего предприятия «Покровский рудник» (входит в группу «Петропавловск») ворвалась группа неизвестных мужчин спортивного вида во главе с Максимом Мещеряковым, который заявил, что является и.о. гендиректора Petropavlovsk plc (компания зарегистрирована в Великобритании). Речь идет о попытке рейдерского захвата здания.
В компании рассказали журналистам, что на требование сотрудников охраны предъявить документы визитеры заявили, что якобы являются собственниками помещения. При этом никаких документов, подтверждающих их права на собственность, они не предоставили.
Неизвестные перепрыгнули через турникет, проникли в офис «Покровского рудника» и выхватили у охранников пропускные карточки, дающие доступ в остальные помещения. Спутники Максима Мещерякова оскорбляли сотрудников компании и применяли к ним физическую силу.
Сотрудники «Покровского рудника» вызвали Росгвардию, а прибывшие силовики лишь приняли заявления сторон и уехали. Неизвестные лица во главе с Мещеряковым остались в офисе и заблокировали выезд из гаража.
В заявлении «Покровского рудника» говорится, что здание по адресу Рубцов переулок, 13, в Москве принадлежит компании. При этом Максим Геогриевич Мещеряков не является директором АО «Покровский рудник»,а законно назначенный совет директоров АО акционерного общества не назначал его в качестве единоличного исполнительного органа. Сменить директоров АО «Покровский рудник» законным путем также было невозможно, поскольку для смены директоров требовались оригиналы учредительных документов, которые находятся в распоряжении общества и третьим лицам не передавались. Никакие доверенности на г-на Мещерякова не выдавались, а значит, у него нет никаких прав распоряжаться имуществом организации и давать распоряжения ее сотрудникам.