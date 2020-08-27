Глава Минздрава РФ сообщил о поступлении первой вакцины от коронавируса в больницы
Чиновник сообщил, что препарат начал поступать в медицинские учреждения в рамках третьей фазы клинических исследований, в ходе которой прививку от COVID-19 планируется поставить 40 тысячам человек
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил о том, что первая отечественная вакцина от коронавируса «Спутник V» стала поступать в больницы.
Чиновник сообщил, что препарат начал поступать в медицинские учреждения в рамках третьей фазы клинических исследований, в ходе которой прививку от COVID-19 планируется поставить 40 тысячам человек.
«У нас сегодня появилось достойное оружие — это вакцина, и сейчас она уже начинает поступать в гражданский оборот, в том числе на сайте мэра Москвы открыта запись на клинические исследования третьей фазы», - заявил Мурашко, слова которого приводит «Интерфакс».
Напомним, что пока разработанная институтом Гамалеи вакцина «Спутник V» готовится к третьему этапу испытаний, второй этап клинических испытаний проходит вторая вакцина от коронавируса, созданная новосибирским «Вектором».