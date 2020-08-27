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Общество
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27 августа 2020, 17:11

Генпрокуратура не нашла оснований для возбуждения дела об отравлении Алексея Навального

В заявлении ведомства говорится, что в ходе доследственной проверки не было установлено данных, которые свидетельствуют о совершении умышленных преступных действий в отношении Алексея Навального

Генпрокуратура не нашла оснований для возбуждения дела об отравлении Алексея Навального

Генеральная прокуратура России не нашла оснований для возбуждения уголовного дела по факту отравления политика Алексея Навального.

В заявлении ведомства говорится, что в ходе доследственной проверки не было установлено данных, которые свидетельствуют о совершении умышленных преступных действий в отношении Алексея Навального.

В Генпрокуратуре РФ также заявили, что обратились в органы юстиции Германии с просьбой предоставить объяснения, сведения и доказательства поставленных оппозиционеру предварительных диагнозов, а также документов, связанных с медицинскими данными и исследованиями немецких врачей.

Ранее Следственный комитет России также отказался возбуждать дело по факту отравления Алексея Навального в связи с отсутствием оснований для этого. При этом немецкие врачи заявили, что результаты клинических исследований указывают на отравление политика веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, к которым, например, относится вещество «Новичок».

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