Генпрокуратура не нашла оснований для возбуждения дела об отравлении Алексея Навального
В заявлении ведомства говорится, что в ходе доследственной проверки не было установлено данных, которые свидетельствуют о совершении умышленных преступных действий в отношении Алексея Навального
Генеральная прокуратура России не нашла оснований для возбуждения уголовного дела по факту отравления политика Алексея Навального.
В заявлении ведомства говорится, что в ходе доследственной проверки не было установлено данных, которые свидетельствуют о совершении умышленных преступных действий в отношении Алексея Навального.
В Генпрокуратуре РФ также заявили, что обратились в органы юстиции Германии с просьбой предоставить объяснения, сведения и доказательства поставленных оппозиционеру предварительных диагнозов, а также документов, связанных с медицинскими данными и исследованиями немецких врачей.
Ранее Следственный комитет России также отказался возбуждать дело по факту отравления Алексея Навального в связи с отсутствием оснований для этого. При этом немецкие врачи заявили, что результаты клинических исследований указывают на отравление политика веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, к которым, например, относится вещество «Новичок».