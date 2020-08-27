27 августа 2020, 16:10
Президент Владимир Путин открыл мегатрассу «Таврида» в Крыму
Пресс-служба Кремля сообщает, что глава государства проехал по новой магистрали за рулем отечественного автомобиля Aurus из проекта «Кортеж». Также Путин предложил сделать с трассы «Таврида» съезды к морю
Фото: Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин в четверг, 27 августа, открыл мегатрассу «Таврида» в республике Крым.
Пресс-служба Кремля сообщает, что глава государства проехал по новой магистрали за рулем отечественного автомобиля Aurus из проекта «Кортеж». Также Путин предложил сделать с трассы «Таврида» съезды к морю.
Автодорога «Таврида» является ключевой трассой Крыма, которая должна значительно сократить время передвижения по полуострову. Она пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя.
Полностью трассу «Таврида» планируется достроить в 2023 году. Пока построено семь участков длиной 250 километров.