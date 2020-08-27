В российских аптеках и больницах стал заканчиваться препарат для реанимации
Независимое медицинское сообщество зафиксировало исчезновение из российских аптек и больниц жизненно важного препарата фуросемид в инъекционной форме, который применяется при лечении пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и в реанимации
Независимое медицинское сообщество зафиксировало исчезновение из российских аптек и больниц жизненно важного препарата фуросемид в инъекционной форме, который применяется при лечении пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и в реанимации.
В заявлении сообщества говорится, что российские фармацевтические предприятия фактически перестали производить фуросемид, а больницах он стал заканчиваться. Полное исчезновение данного препарата из медучреждений и аптек «может стать фатальным» для многих россиян. По словам специалистов, в некоторых случаях экстренное введение фуросемида оказывается единственным способом помочь пациенту.
«Мы требуем от чиновников правительства, Минздрава срочно организовать производство раствора или его закупки за рубежом для того, чтобы устранить его дефицит. Мы обращаемся к общественности с просьбой оказывать всяческое давление на чиновников, которые отвечают за лекарственное обеспечение», - говорится в заявлении организации.