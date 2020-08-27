27 августа 2020, 14:59
Владимир Путин анонсировал скорое появление второй вакцины от коронавируса
Президент России Владимир Путин анонсировал появление в сентябре второй отечественной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в интервью государственному телеканалу «Россия 24»
Президент России Владимир Путин анонсировал появление в сентябре второй отечественной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в интервью государственному телеканалу «Россия 24».
Владимир Путин рассказал, что вторая вакцина «будет надежной и эффективной». Глава государства также предположил, что российские вакцины будут конкурировать между собой, так как они не должны уступать друг другу по безопасности и эффективности.
Напомним, первая вакцина от коронавируса, разработанная центром имени Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Вторую вакцину создали специалисты центра «Вектор».