Сергей Миронов призвал отказаться от услуг Пенсионного фонда и платить пенсии гражданам напрямую
Политик напомнил о нарушениях в работе ПФР, которые выявила Счетная палата, призвал отказаться от посредничества «организации, содержание которой обходится россиянам весьма дорого», и платить пенсии россиянам напрямую из бюджета
Депутат и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал власти избавиться от Пенсионного фонда России (ПФР).
В своем Twitter политик напомнил о нарушениях в работе ПФР, которые выявила Счетная палата, призвал отказаться от посредничества «организации, содержание которой обходится россиянам весьма дорого», и платить пенсии россиянам напрямую из бюджета.
Напомним, что Счетная палата выявила многочисленные нарушения в работе Пенсионного фонда РФ. В аудиторском докладе говорится, что в течение долгого времени ПФР начислял некоторым пенсионерам пониженные выплаты, но при этом выплачивал пенсии «мертвым душам»
Размер переплаты в 2017-2019 годах в двух территориальных отделениях ПФР составил 377 миллионов рублей. Средства были сняты со счетов умерших получателей их родственниками, поэтому теперь вернуть их можно только в судебном порядке.