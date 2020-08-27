Бывшего главу РКК «Энергия» задержали по обвинению в мошенничестве
Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего главу ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в корпорацию «Роскосмос») Владимира Солнцева. Топ-менеджера подозревают в крупном мошенничестве
Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего главу ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в корпорацию «Роскосмос») Владимира Солнцева. Топ-менеджера подозревают в крупном мошенничестве.
Еще одним фигурантом этого уголовного дела стал руководитель научно-производственного предприятия «Исток» (входит в корпорацию «Ростех») Александр Борисов. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения.
Днем ранее пресс-служба «Роскосмоса» сообщила о проведении следственных действий с бывшим гендиректором РКК «Энергия» Владимиром Солнцевым. В корпорации также подчеркнули, что трудовые отношения с ним были расторгнуты еще в мае 2018 года после того, как «Роскосмос» возглавил Дмитрий Рогозин.
Ранее силовики провели обыски у нескольких бывших менеджеров РКК и «Истока» по делу о хищении одного миллиарда рублей на поставках электронных компонентов для научно-энергетического модуля Международной космической станции (МКС).